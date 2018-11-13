2018-11-13T02:32:45+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 13 ноября 2018 года: днем до +2 градусов, возможен небольшой снег

С каждым днем столбик термометра опускается все ниже
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 13 ноября 2018 года: днем до +2 градусов, возможен небольшой снегПогода в Хабаровске на 13 ноября 2018 года: днем до +2 градусов, возможен небольшой снегФото: Никанор ШУЛЬЦ
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Погода настраивается на зимний лад. Но пока лишь создаёт антураж предстоящего сезона. Дело в том, что с приходом настоящей метеорологической зимой циклоны несут с собой тепло. Область же низкого атмосферного давления, которая всё ещё диктует погоду в регионе, вызвала понижение температурного фона. А это летний погодный процесс, не смотря на снег. Он, кстати, продолжит идти и сегодня... местами и слабо. Поэтому стоит быть внимательными на дорогах, там могут быть гололёдные явления. Вот такое ноябрьское "лето".

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +2+4.

В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем 0+2. Уровень Амура у краевого центра - 5м. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 2,2 градуса.

В Бикине без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +2+4.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 11-16 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +3+5.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +1-1. Уровень Амура у Города Юности -10 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем 0-2.

В Николаевске-на-Амуре осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 11-16 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +1+3. Уровень Амура в устье реки 105 см

В Охотске ебольшой мокрый снег. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -2-4.

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