Итоги этнографического диктанта подвели в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:23 2018-11-13T04:23:59+03:00

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Более полутора тысяч жителей Хабаровского края приняли участие в акции «Большой этнографический диктант». Средний балл составил 60 баллов из 100 возможных.

Как сообщили организаторы акции в регионе, среди участников было больше тысячи женщин и порядка 240 мужчин. Самой старшей «экзаменуемой» 94 года. Она живет Бикине. Присоединились к мероприятию школьники из Хабаровска и Ванино. Самым легким вопросом, на который все ответили правильно, был о том, на какой территории русский язык является государственным.

Тем, кто набрал высокие баллы, подарят книги с произведениями Николая Задорнова, Кирилла Рожкова, Николая Наволочкина и Анатолия Максимова. Церемония награждения состоится в День Конституции - 12 декабря.

Узнать результаты уже можно на сайте www.miretno.ru или www.knotok.ru, индивидуальные итоги ожидаются 5 декабря.

Напомним, акция прошла 2 ноября в рамках празднования Дня народного единства. Диктант писали во всех регионах России, 35 странах, а также на Международной космической станции и в Антарктиде. В Хабаровском крае задействовали 29 площадок.