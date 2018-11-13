2018-11-13T04:23:59+03:00
Общество

Итоги этнографического диктанта подвели в Хабаровском крае

Самой возрастной участницей оказалась 94-летняя жительница города Бикин
Ульяна КОСКИНА
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Итоги этнографического диктанта подвели в Хабаровском краеИтоги этнографического диктанта подвели в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Более полутора тысяч жителей Хабаровского края приняли участие в акции «Большой этнографический диктант». Средний балл составил 60 баллов из 100 возможных.

Как сообщили организаторы акции в регионе, среди участников было больше тысячи женщин и порядка 240 мужчин. Самой старшей «экзаменуемой» 94 года. Она живет Бикине. Присоединились к мероприятию школьники из Хабаровска и Ванино. Самым легким вопросом, на который все ответили правильно, был о том, на какой территории русский язык является государственным.

Тем, кто набрал высокие баллы, подарят книги с произведениями Николая Задорнова, Кирилла Рожкова, Николая Наволочкина и Анатолия Максимова. Церемония награждения состоится в День Конституции - 12 декабря.

Узнать результаты уже можно на сайте www.miretno.ru или www.knotok.ru, индивидуальные итоги ожидаются 5 декабря.

Напомним, акция прошла 2 ноября в рамках празднования Дня народного единства. Диктант писали во всех регионах России, 35 странах, а также на Международной космической станции и в Антарктиде. В Хабаровском крае задействовали 29 площадок.

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