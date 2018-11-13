Хабаровская прокуратура вынесла предостережение Олегу Гроо

СЕГОДНЯ 03:45 2018-11-13T03:48:55+03:00

Начальнику управления дорог и внешнего благоустройства также напомнили об ответственности за нарушение закона

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Прошедший снегопад стал поводом для оперативного совещания, которое прошло в Хабаровске. Снег выпал в период с 9 по 12 ноября. Из-за осадков жителям города пришлось быстро корректировать свои планы, а ответственным за благоустройство — принимать меры, чтобы очистить город от снега.

- На совещании рассмотрели актуальные проблемы, возникающие при содержании улично-дорожной сети краевого центра. Как итог обсуждения, приняли решения о взаимодействии и своевременных мерах по надлежащему содержанию дорог в период снегопадов, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

В частности Олегу Гроо, начальнику управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска, прокурор города объявил предостережение. Страж закона напомнил о том, что недопустимо нарушение закона, а также отметил, что существует еще и ответственность за подобные правонарушения.