Патрульные в Комсомольске-на-Амуре случайно нашли угнанное авто

СЕГОДНЯ 04:04 2018-11-13T04:04:00+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре полицейским удалось найти сразу и угнанное авто и ее предполагаемого похитителя. При этом стражи порядка выполнили свою работу еще до того, как хозяин авто узнал об исчезновении.

- По версии следствия, иномарка находилась на металлобазе. Хозяин оставлял ее там на ночь, предварительно спросив разрешения у владельца комплекса. Местный 32-летний сторож, видимо, решил скоротать ночь и рванул в город на этой машине. Он вскрыл авто и уехал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако планы подозреваемого резко изменились, когда он наткнулся на патрульный наряд полиции. Стражи порядка спросили у мужчины документы, но их у задержанного не оказалось. Пришлось доставить фигуранта в отдел полиции, чтобы установить его личность.

Против сторожа возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. По этой статье максимально возможным наказанием для него может быть тюремный срок до пяти лет.