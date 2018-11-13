2018-11-13T06:04:20+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Авангард» 12 ноября: «тигры» пропустили три шайбы на выезде

Удачи не принесли даже слишком активные контратаки
Ульяна КОСКИНА
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Матч «Амур» - «Авангард» 12 ноября: «тигры» пропустили три шайбы на выездеМатч «Амур» - «Авангард» 12 ноября: «тигры» пропустили три шайбы на выездеФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Хоккеисты «Амура» встретились на льду с сосперниками из омского «Авангарда». Игра прошла 12 ноября в подмосковной Балашихе и закончилась, увы, не в пользу хабаровчан.

Как сообщила пресс-служба ХК «Амур», встречу «тигры» начали довольно жестко. Неплохой момент для взятия ворот был у Игоря Руденкова, но удача была на стороне омичей. Илья Михеев нанёс бросок по воротам, Алексей Мурыгин отбил, вот только оборона не уследила за Денисом Зерновым, который добил шайбу в сетку. На табло 1:0 в пользу «Авангарда».

Во втором периоде «Амур» уповал на контратаки, но активная игра не принесла результата нашей команде. Зато отличился Сергей Широков. Очередной гол в копилке соперников.

В заключительном отрезке вместо того, чтобы сократить разрыв в счёте, хабаровчане снова пропустили шайбу. Виктор Стольберг мастерски забросил ее и установил итоговый счёт - 3:0 в пользу «Авангарда».

Дальше хоккеисты «Амура» отправились в Астану, где 14 ноября проведут встречу против местной «Барыса».

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