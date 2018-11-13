2018-11-13T04:41:12+03:00
Общество

В микрорайон Менделеево в Комсомольске-на-Амуре больше не будут поставлять сжиженный газ

Его заменят на природное «голубое топливо»
Ольга КИВА
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В микрорайон Менделеево в Комсомольске-на-Амуре больше не будут поставлять сжиженный газВ микрорайон Менделеево в Комсомольске-на-Амуре больше не будут поставлять сжиженный газФото: Правительство Хабаровского края
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Микрорайон Менделеево в Комсомольске-на-Амуре подключили к природному газу. Это значит, что вместо сжиженного «голубого топлива», которым сейчас пользуются жители, будет природное.

Такие изменению к лучшему, - уверены в комитете правительства края по развитию ТЭК. - Ведь платить за природный газ придется меньше. К примеру, размер платы на одного человека в месяц с учетом стандартной нормы потребления сжиженного газа составляет примерно 356 рублей. За природный газнужно будет платить всего 87 рублей. Экономия существенна.

На данный момент к новому распределительному газопроводу подключены 12 домов. Это больше половины многоэтажек в микрорайоне. Жильцы еще 10 домов получат газ в 2019 году. В планах администрации снабдить «голубым топливом» и обитателей частного сектора.

Напомним, в Хабаровском районе природный газ теперь поставляют в села Воронежское-3 и Мичуринское. На очереди — село Виноградовка, куда газ планируют провести до конца 2018 года.

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