По маршруту «Хабаровск — Владивосток» запустят дополнительные поезда

СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-13T08:20:33+03:00

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Большинство пассажиров стремятся в Новый год добраться в другие города к своим друзьям и родственникам. Жители Хабаровска - не исключение. Они также стараются урвать свой билет, например, во Владивосток, но это не всегда получается, особенно в предпраздничные дни. Чтобы желающие смогли все-таки добраться из Хабаровского края в Приморье и наоборот до боя курантов, решено было запустить дополнительные поезда. Такой «подарок» населению сделали из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки в преддверии Нового года.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, скорый поезд № 202 отправится из Хабаровска 29 декабря в 14:30 по московскому времени и прибудет во Владивосток 30 декабря в 2:51.

30 декабря поезд № 201 отходит от платформы в столице Приморья в 15:22, встречать пассажиров в Хабаровске можно 31 декабря в 3:45.

Помимо этого, по мере увеличения количества пассажиров, к составам поездов на период новогодних праздников будут добавлять еще вагоны.