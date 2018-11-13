Утро в Хабаровске началось с дорожных аварий

СЕГОДНЯ 06:10 2018-11-13T06:12:19+03:00

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Утренние дорожные аварии создали пробки на дорогах Хабаровска сегодня, 13 ноября. В одной из социальных сетей появились два ролика, снятых очевидцами. На одном из них видно, как столкнулись пассажирский автобус и иномарка, перегородившие для проезда две полосы. Это случилось на улице Ленинградской в районе остановки «Кафедральный собор».

В это же время автоинпекторам пришлось ехать в район площади Славы. Улица Ленина в районе парковки «Дома радио» была полностью перекрыта. Водителям пришлось временно воспользоваться объездом. Это дорожное происшествие также попало в объектив камеры видеорегистратора.

Дорожная авария на улице Ленина в районе площади СлавыФото: Социальные сети

Судя по кадрам участниками ДТП могли стать шесть легковушек и три автобуса. Однако точное количество машин пока не известно. К слову, одна из маршруток и вовсе оказалась на парковке «Дома радио». В ролике не четко видно, но, возможно, она задела припаркованный здесь транспорт.

Подписчики в комментариях сетуют на гололед и возмущаются работой служб благоустройства. Винят в ДТП именно гололед. По их словам, дороги не были посыпаны песком и реагентами. Другие, наоборот, советуют «включать голову, прежде чем сесть за руль».