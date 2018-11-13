2018-11-13T08:09:47+03:00
Общество

Несовершеннолетнего на Камчатке оштрафовали за опасное селфи

Нарушителя вычислили по камерам видеонаблюдения
Ульяна КОСКИНА
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Несовершеннолетнего на Камчатке оштрафовали за опасное селфи ФОТО: Пресс-служба прокуратуры Камчатского краяНесовершеннолетнего на Камчатке оштрафовали за опасное селфи ФОТО: Пресс-служба прокуратуры Камчатского края
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Родители старшеклассника из Петропавловска-Камчатского заплатят штраф за опасное селфи сына. Парень решил запечатлеть себя в помещениях строящегося здания, но не подумал, что даже нахождение на этом объекте запрещено, не то чтобы фотосъемка.

Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, 25 сентября молодой человек самовольно проник на территорию строящейся гостиницы. Он хотел запечатлеть себя на красивом фоне, который открывается с верхних этажей недостроенного здания. Нарушителя смогли выследить с помощью камер видеонаблюдения, установленными на стройплощадке.

Владелец строительного объекта написал заявление в полицию. В итоге на 17-летнего парян завели административное дело, к рассмотрению которго подключилась комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В итоге школьника обязали заплатить штраф в три тысячи рублей. Так как он не сможет заплатить сам, потому что еще не зарабытвает, долг автоматичеки переходит его родителям.

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