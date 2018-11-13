2018-11-13T06:40:53+03:00
Общество

Стартовало финальное голосование за лучшее имя для хабаровского аэропорта

Желающие смогут отдать предпочтение только одному варианту названия из общего списка
Ольга КИВА
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Стартовало финальное голосование за лучшее имя для хабаровского аэропорта ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаСтартовало финальное голосование за лучшее имя для хабаровского аэропорта ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Вчера, 12 ноября, стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России». Хабаровчан приглашают принять в нем участие и помочь выбрать новое название для воздушной гавани. Заявки от жителей края будут принимать вплоть до 30 ноября.

В шорт-лист имен претендентов для хабаровского аэропорта вошли Муравьев-Амурский Николай Николаевич, Невельской Геннадий Иванович и Хабаров Ерофей Павлович. В лонг-листе имен-претендентов - Дерсу Узала, Езерский Борис Григорьевич, Сысоев Всеволод Петрович, Василевский Александр Михайлович, Пассар Максим Александрович, Туполев Андрей Николаевич и Мазурук Илья Павлович.

Чтобы участвовать в голосовании, необходимо зарегистрироваться на сайте великиеимена.рф и выбрать удачный по мнению пользователя вариант. Также варианты ответов принимают в виде сообщений через социальные сети, по SMS, а также в виде анкеты, заполненной на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Напомним, в акции «Великие имена России» участвует не только Хабаровск, но и Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Магадан и другие города, в которых ждут изменений. Во втором этапе конкурса участвовали почти 90 тысяч россиян, которые предложили разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов.

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