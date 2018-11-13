2018-11-13T09:23:36+03:00
Общество

Хабаровчане почтят память жертв погибших в дорожных авариях

Поддержать акцию можно одним автосигналом
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Хабаровчане почтят память жертв погибших в дорожных аварияхХабаровчане почтят память жертв погибших в дорожных аварияхФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отметят в Хабаровске. Традиционно эта акция проходит в третье воскресенье ноября.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, 16 ноября в 18:30 горожане могут вспомнить погибших в ДТП. В указанное время участникам нужно одновременно нажать на автосигнал в своей машине и включить на несколько секунд аварийную сигнализацию. Присоединиться к флешмобу могут все желающие.

Согласно статистике Госавтоинспеции города, за десять месяцев 2018 года в дальневосточной столице произошло 914 дорожных аварий. В результате погибли 29 человек и более тысячи получили ранения. Для сравнения, в 2017 году инспекторы зафиксировали на 53 происшествия меньше. Однако, количество умерших и пострадавших не сильно отличается - 20 и немного больше тысяч человек соответственно.

Напомним, что Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий учредила Генеральная асамблея ООН в 2005 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трасса «Лидога-Ванино» открыта для пассажирских автобусов
Электричество вернули в четыре поселка Хабаровского края
Участников «Премии здоровья» наградят в Хабаровске
Социальные проекты в Комсомольске-на-Амуре поддержат финансово
В Хабаровске следком проверит информацию о выпавшей из автобуса пассажирке
Ребенка экстренно доставили санрейсом в Хабаровск
Со счетов ТСЖ в Хабаровске исчезли больше восьми миллионов рублей
Несовершеннолетнего на Камчатке оштрафовали за опасное селфи
Бывшего автоинспектора из Комсомольска-на-Амуре осудят за взятки и превышение полномочий
По маршруту «Хабаровск — Владивосток» запустят дополнительные поезда
Стартовало финальное голосование за лучшее имя для хабаровского аэропорта
Утро в Хабаровске началось с дорожных аварий
Пожар в частном доме под Хабаровском: погибла пожилая женщина
Матч «Амур» - «Авангард» 12 ноября: «тигры» пропустили три шайбы на выезде
В микрорайон «Менделеево» в Комсомольске-на-Амуре больше не будут поставлять сжиженный газ