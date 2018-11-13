Хабаровчане почтят память жертв погибших в дорожных авариях

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-13T09:23:36+03:00

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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отметят в Хабаровске. Традиционно эта акция проходит в третье воскресенье ноября.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, 16 ноября в 18:30 горожане могут вспомнить погибших в ДТП. В указанное время участникам нужно одновременно нажать на автосигнал в своей машине и включить на несколько секунд аварийную сигнализацию. Присоединиться к флешмобу могут все желающие.

Согласно статистике Госавтоинспеции города, за десять месяцев 2018 года в дальневосточной столице произошло 914 дорожных аварий. В результате погибли 29 человек и более тысячи получили ранения. Для сравнения, в 2017 году инспекторы зафиксировали на 53 происшествия меньше. Однако, количество умерших и пострадавших не сильно отличается - 20 и немного больше тысяч человек соответственно.

Напомним, что Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий учредила Генеральная асамблея ООН в 2005 году.