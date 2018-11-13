Социальные проекты в Комсомольске-на-Амуре поддержат финансово

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-13T09:51:38+03:00

На реализацию самой интересной идеи выделили более 220 тысяч рублей

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Некоммерческие организации из Комсомольска-на-Амуре получат субсидии на реализацию своих проектов. Получателей денег опроеделили с помощью конкурса, в котором в итоге победили девять проектов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, члены жюри рассмотрели 10 поступивших заявок и решили, что финансировать нужно девять из них, отличающихся актуальностью. Лидером стал проект «Безопасный выбор», на реализацию которого выделили более 220 тысяч рублей.

В общей сложности на поддержку социально-значимых проектов из бюджета города выделили более миллиона рублей. Деньги достанутся таким проектам, как «Я – Комсомольчанин», «Живи Красками», «Милосердие», «У каждого быть должен дом», «Новогодний подарок», «Развитие молодежной экологической медиа студии «Школа «Планеты Тайга», «Путь к успеху» и «Праздник двора».