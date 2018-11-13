2018-11-13T07:36:04+03:00
Происшествия

Бывшего автоинспектора из Комсомольска-на-Амуре осудят за взятки и превышение полномочий

Задержанный отпустил водителя с поддельными документами за небольшую, но регулярную плату
Ольга КИВА
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Бывшего автоинспектора в из Комсомольска-на-Амуре осудят за взятки и превышение полномочийБывшего автоинспектора в из Комсомольска-на-Амуре осудят за взятки и превышение полномочийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре ждет суда бывший автоинспектор, обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий. Фигурант задумал разжиться деньгами за счет водителя грузовой цистерны, у которого были поддельные документы. Вместо того, чтобы задержать нарушителя, бывший автоинспектор, решил «подоить» бедолагу, получая от него карту нефтяной компании, чтобы расплачиваться на заправке.

- По версии следствия, задержанный обнаружил при проверке документов, что дата в свидетельстве о допуске транспортного средства исправлены дата и срок действия. К слову, согласно этому документу водитель мог перевозить опасные грузы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Бывший автоинспектор закрыл глаза на исправления в свидетельстве, а потом с февраля по апрель 2018 года заправлялся за свет автовладельца. Свою вину задержанный признал и раскаялся в содеянном. Расследование его уголовного дела уже закончилось, материалы передали в суд на рассмотрение.

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