Участников «Премии здоровья» наградят в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-13T10:17:56+03:00

В этом году свои работы на конкурс представила 51 организация

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Более 50 организаций и предприятий Хабаровска приняли участие в конкурсе «Премия здоровья». Все, что требовалось от претендентов на победу - это вести активную оздоровительную кампанию среди своих коллег.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы были представлены по трем номинациям: на лучшую акцию по продвижению ЗОЖ, лучшую пропаганду ЗОЖ, а также возможности, созданные для сотрудников, которые помогают вести здоровый образ жизни. Торжественная церемония награждения состоится 16 ноября в Городском дворце культуры по адресу: улица Ленина, 85. Победители получат дипломы и сертификаты на покупку спортивного инвентаря для своих предприятий.

Напомним, что конкурс «Премия здоровья» организует городское управление здравоохранения. Он проводится уже в шестой раз. В прошлом году лучшими хотели стать 50 организаций, но победили только девять участников.