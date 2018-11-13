2018-11-13T08:22:55+03:00
Происшествия

Со счетов ТСЖ в Хабаровске исчезли больше восьми миллионов рублей

Главный подозреваемый даже попытался съесть документы, подтверждающие его причастность к краже денег
Ольга КИВА
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Со счетов ТСЖ в Хабаровске исчезли больше восьми миллионов рублейСо счетов ТСЖ в Хабаровске исчезли больше восьми миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае закончилось расследование дела об исчезновении денег со счетов товарищества собственников жилья. Финансы методично выкачивали из общества с января 2013 по ноябрь 2016 года и причастен к этому теперь уже бывший председатель товарищества.

По подозрению в растрате задержали 33-летнего хабаровчанина. По предварительным подсчетам, он вывел с рабочего счета больше восьми миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Занимая должность председателя товарищества, обвиняемый мог действовать без доверенности от имени ТСЖ, подписывать платежные поручения и оформлять сделки. Он перечислил финансы под предлогом выплат заработной платы и денег под авансовый отчет на счета своего друга, который ничего не знал о махинации. Потом просто снял деньги и потратил их по своему усмотрению.

На данный момент материалы уголовного дела, заведенного против фигуранта, уже передали в суд. Сам задержанный находится под стражей. Это была вынужденная мера после того, как он попытался съесть документы, уничтожив таким образом вещественные доказательства.

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