2018-11-16T09:15:31+03:00
Общество

За здоровьем сахалинских гипертоников проследят GSM-модули

Тонометры распределят между центральными районными больницами
Ульяна КОСКИНА
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Здоровье сахалинских гипертоников отследят GSM-модулемЗдоровье сахалинских гипертоников отследят GSM-модулемФото: Правительство Сахалинской области
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Сахалинские врачи смогут дистанционно отслеживать состояние здоровья более двух с половиной тысяч пациентов с гипертонией. В ноябре больницы региона получат специализированную партию тонометров с GSM-модулями. Пилотный проект запустили в Смирныховском и Долинском районах, а также Южно-Сахалинске и уже есть первые результаты. По крайней мере врачи оценивают опыт как успешный.

- Данные позволяют скорректировать тактику лечения, подобрать эффективные препараты, - сообщила Мила Тен, главный внештатный терапевт регионального минздрава. - Отслеживание ситуации по каждому пациенту проводится в ежедневном режиме. Этим занимается представитель среднего медперсонала, но анализирует показатели врач.

Результаты измерений поступают на сервер. Специалист может увидеть динамику показаний по своим пациентам на работе или дома. При необходимости на мобильный телефон пациента поступает звонок. Как правило, под мониторингом находятся пациенты, которые состоят на учёте с диагнозом «артериальная гипертония».

Тонометры поступят в ноябре. Их распределят между центральными районными больницами Сахалинской области.

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