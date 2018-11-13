2018-11-13T10:36:50+03:00
Общество

Электричество вернули в четыре поселка Хабаровского края

Свечи больше не понадобятся жителям Нанайского района
Ольга КИВА
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Электричество вернули в четыре поселка Хабаровского краяЭлектричество вернули в четыре поселка Хабаровского краяФото: Алексей ФОКИН
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В Хабаровском крае постепенно ликвидируют последствия непогоды, случившейся в регионе 9-11 ноября. Из-за обильных осадков в четырех поселках Нанайского района отключили электричество. Без света тогда остались 83 жилых дома, расположенных в наседленных пунктах Дубовый мыс, Дада, Найхин и Даерга. Справиться с неполадками и восстановить электроснабжение удалось только сегодня - в 13:10 свет появился во всех домах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пока не было электричества, работа социально-значимых объектов не приостанавливалась — их подключили к резервным источникам питания. В рамках работ по ликвидации аварии обследовали 40 километров линий электропередач и ответвлений у каждого населенного пункта. В итоге порывов линий и повреждения опор не обнаружили. По предварительной информации, электричество отключилось из-за самонесущего изолирующего провода.

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