Электричество вернули в четыре поселка Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-13T10:36:50+03:00

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В Хабаровском крае постепенно ликвидируют последствия непогоды, случившейся в регионе 9-11 ноября. Из-за обильных осадков в четырех поселках Нанайского района отключили электричество. Без света тогда остались 83 жилых дома, расположенных в наседленных пунктах Дубовый мыс, Дада, Найхин и Даерга. Справиться с неполадками и восстановить электроснабжение удалось только сегодня - в 13:10 свет появился во всех домах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пока не было электричества, работа социально-значимых объектов не приостанавливалась — их подключили к резервным источникам питания. В рамках работ по ликвидации аварии обследовали 40 километров линий электропередач и ответвлений у каждого населенного пункта. В итоге порывов линий и повреждения опор не обнаружили. По предварительной информации, электричество отключилось из-за самонесущего изолирующего провода.