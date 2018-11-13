В Хабаровске следком проверит информацию о выпавшей из автобуса пассажирке

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-13T09:44:20+03:00

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Напомним, накануне в социальных сетях распространилась информация о том, что на остановке общественного транспорта водитель 14 маршрута допустил серьезное нарушение при высадке пассажиров. 32-летняя женщина в это время находилась у входа и выпала из движущегося автобуса, потому что двери остались открытыми. Пассажирка сломала обе лодыжки и кисть руки, ее увезли в травмпункт. Историей заинтересовался краевой следственный комитет.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В больнице пострадавшей оказали всю необходимую помощь, а в отношении нерадивого водителя после проверки, скорее всего, возбудят административное дело.