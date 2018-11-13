2018-11-13T11:07:24+03:00
Общество

Трасса «Лидога-Ванино» открыта для пассажирских автобусов

Междугородние рейсы выполняются в штатном режиме
Ульяна КОСКИНА
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Трасса Лидога — Ванино открыта для пассажирских автобусовТрасса Лидога — Ванино открыта для пассажирских автобусовФото: Правительство Хабаровского края
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Движение междугородних автобусов полностью восстановлено в Хабаровском крае. С сегодняшнего дня жители могут отправиться по маршруту «Лидога-Ванино». Пассажирский транспорт ходит по расписанию. Задержек нет. Ранее пришлось ввести запрет на проезд по трассе из-за сложных метеоусловий. На проезжей части образовался гололед, из-за чего рейсы в этом направлении пришлось отменить.

Как уточнили в дежурно-диспетчерской службе правительства края, сегодня для автобусного сообщения открыта еще одна дорога «Комсомольск-на-Амуре - посёлок Березовый». Там также вводили временный запрет.

Напомним, девятого ноября в Хабаровский край пришел снежный циклон. Без света остались более тысячи людей в разных районах региона. Общественный транспорт работал с перебоями. Погода повлияла и на перевозки по междугородним трассам. Рейсы пришлось отложить из-за гололедицы, которая образовалась на дорогах.

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