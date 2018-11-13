Владельца утонувшего автомобиля ищут в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-13T11:47:26+03:00

По предварительным данным, мужчина мог упасть в реку Амгунь вместе со своей машиной

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В Хабаровском крае идут поиски мужчины, который, по предварительным данным, мог утонуть вместе со своим автомобилем. Сегодня, 13 ноября, с самого утра спасатели проводят водолазные работы на реке Амгунь в районе имени Полины Осипенко.

- На данный момент машину достали из воды. Однако хозяина в ней не обнаружили. К делу подключились сотрудники полиции. Возможно, владельца транспорта и вовсе не было внутри салона. Автомобиль мог сам скатиться в реку, - сообщил Евгений Грязнов, начальник спасательного отряда Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России.

На месте происшествия работала группа спасателей в составе пяти человек. В распоряжении специалистов было четыре комплекта водолазного снаряжения, плавсредство и необходимое оборудование.

Между тем, в управлении УМВД по Хабаровскому краю комментарии по данному происшествию пока не дают.