Владельца утонувшего автомобиля ищут в Хабаровском крае
В Хабаровском крае идут поиски мужчины, который, по предварительным данным, мог утонуть вместе со своим автомобилем. Сегодня, 13 ноября, с самого утра спасатели проводят водолазные работы на реке Амгунь в районе имени Полины Осипенко.
- На данный момент машину достали из воды. Однако хозяина в ней не обнаружили. К делу подключились сотрудники полиции. Возможно, владельца транспорта и вовсе не было внутри салона. Автомобиль мог сам скатиться в реку, - сообщил Евгений Грязнов, начальник спасательного отряда Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России.
На месте происшествия работала группа спасателей в составе пяти человек. В распоряжении специалистов было четыре комплекта водолазного снаряжения, плавсредство и необходимое оборудование.
Между тем, в управлении УМВД по Хабаровскому краю комментарии по данному происшествию пока не дают.