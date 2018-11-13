Бюджет Хабаровского края в следующем году увеличится на 11,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-13T12:16:59+03:00

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В информационном пространстве все чаще стала высказываться мысль: с приходом губернатора Сергея Фургала сократятся поступления федеральных денег в бюджет Хабаровского края. Глава региона на прошедшей пресс-конференции опроверг данные высказывания, подкрепив слова цифрами.

Так, в 2019 году произойдет увеличение бюджета Хабаровского края на 11 миллиардов 579 миллионов 300 тысяч рублей. Из них 10,7 миллиарда - трансферты из федеральной казны, а 825 миллионов - налоговые поступления.

Сократится и дефицит бюджета региона. Предварительные оценки говорят о том, что доходы казны края составят 95,6 миллиарда, а расходы - 103,7 миллиарда. Дефицит составит 8,07 миллиарда, что на 2,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.

- Все разговоры о том, что сократится финансирование программ оснований под собой не имеют. Практически со стопроцентной гарантией я как губернатор могу сказать, что денег в 2019 году будет больше. Не так кардинально, как нам хотелось бы, но тем не менее. И наша задача наладить систему так, чтобы каждый рубль, поступивший в бюджет, работал эффективно, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровское края.