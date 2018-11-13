2018-11-13T12:47:17+03:00
Происшествия

Дети на Камчатке зашли в «гости» к подруге и обчистили ее квартиру

Самому младшему из подозреваемых десять лет
Ульяна КОСКИНА
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Квартирная кража: под подозрение попали камчатские подростки. ФОТО:пресс-служба прокуратуры Камчатского краяКвартирная кража: под подозрение попали камчатские подростки. ФОТО:пресс-служба прокуратуры Камчатского края
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На Камчатке задержали троих школьников, которых подозревают в краже техники из квартиры подруги. Одному из участников десять лет. Также в деле замешаны его 14-летний брат и общий друг. Оперативникам удалось выяснить детали преступления.

Как сообщили пресс-служба прокуратуры Камчатского края, один из подростков был знаком с хозяйкой квартиры и даже бывал у нее в гостях. Так, он заранее знал, где лежат ценные вещи. В ночь с третьего на четвертое июля дети пробрались в чужую квартиру. В три захода они вынесли компьютерный монитор, принтер, ноутбук, планшет, флеш-карты, модем, видеокамеру, дрель, микроволновую печь, пылесос и лыжные очки. Оставив квартиру, буквально без техники. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. На следующий день детей задержала полиция, а вещи вернули владельцу.

По статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» следователи возбудили уголовное дело. Под нее попал только 14-летний подросток. Младшего брата забрали в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей из-за того, что семья у мальчика асоциальная, а в квартире уже просто невозможно жить.

Сейчас решает вопрос о лишении родительских прав. Воспитанием третьего участника кражи, 12-летнего, займутся его родители.

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