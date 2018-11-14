СЕГОДНЯ 03:13 2018-11-14T03:13:37+03:00

Погода в Хабаровске на 14 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков Фото: Никанор ШУЛЬЦ

Зима постепенно вступает в свои права, но очень плавно и ненавязчиво

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Циклон уходит всё дальше в океан, но продолжает держаться за материк. В регион в тоже время пытается проникнуть антициклон. Это вызывает противоречия в атмосфере, возникают фронты. Однако разделы метеовозмущения проходят далеко от границ региона. Потому погода нас ожидает в целом ровная, комфортная, для середины ноября особенно. При этом на дорогах могут наблюдаться гололедные явления. Будьте аккуратны.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +4+6.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +1+3. Уровень Амура у краевого центра -10 см. В ближайшие двое суток ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 2,1 градус.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем 0+2. Уровень Амура у Города Юности -13 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0-2.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +2+4. Уровень Амура в устье реки 117 см.

В Охотске небольшой мокрый снег. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0-2