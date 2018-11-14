2018-11-14T03:37:04+03:00
Общество

Категоричный хабаровчанин не пускал в квартиру газовщиков

Однако двери открыть мужчине пришлось, когда они пришли вместе с приставами
Ольга КИВА
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Категоричный хабаровчанин не пускал в квартиру газовщиковКатегоричный хабаровчанин не пускал в квартиру газовщиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хабаровские газовщики смогли проверить оборудование только с помощью приставов. Дело в том, что устройства находились в квартире одного горожанина, который упорно не пускал проверяющих. Ему не раз пытались объяснить, что техническое обслуживание необходимо, чтобы избежать аварийной ситуации. Однако хабаровчанин стоял на своем и двери газовщикам не открывал.

- Тогда к делу подключились судебные приставы, которые вместе со специалистами газовой службы навестили владельца недвижимости. Он своими глазами увидел постановление суда и, видимо, осознал, что запахло жаренным, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Горожанину также рассказали, что его ждет, если он все-таки попытается помешать газовщикам выполнить свою работу. Последние, в свою очередь, просветили нерадивого владельца квартиры насчет оборудования, которое не отвечает техническим требованиям.

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