Категоричный хабаровчанин не пускал в квартиру газовщиков

СЕГОДНЯ 03:37 2018-11-14T03:37:04+03:00

Однако двери открыть мужчине пришлось, когда они пришли вместе с приставами

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Хабаровские газовщики смогли проверить оборудование только с помощью приставов. Дело в том, что устройства находились в квартире одного горожанина, который упорно не пускал проверяющих. Ему не раз пытались объяснить, что техническое обслуживание необходимо, чтобы избежать аварийной ситуации. Однако хабаровчанин стоял на своем и двери газовщикам не открывал.

- Тогда к делу подключились судебные приставы, которые вместе со специалистами газовой службы навестили владельца недвижимости. Он своими глазами увидел постановление суда и, видимо, осознал, что запахло жаренным, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Горожанину также рассказали, что его ждет, если он все-таки попытается помешать газовщикам выполнить свою работу. Последние, в свою очередь, просветили нерадивого владельца квартиры насчет оборудования, которое не отвечает техническим требованиям.