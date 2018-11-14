Горели сильно, но бездымно: в Хабаровском крае завершился пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 03:53 2018-11-14T03:53:57+03:00

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Официально пожароопасный сезон в регионе начался в мае этого года, как только на улице установились положительные температуры и на дачи выехали садоводы-любители, спустя шесть с половиной месяцев, его закрыли. За это время на территории края пожарные выявили и потушили 408 лесных пожаров, огонь прошел 451 гектар. Только половина из них — бушевали в лесах.

- Почти две трети возгораний произошло по вине населения, - отметил Сергей Андриенко начальник управления лесами правительства края. - За огнеопасный период в муниципальных районах края 14 раз вводился особый противопожарный режим, который ограничивал доступ населения в леса. Практически все пожары тушили в течение первых двух суток. Это позволило избежать случаев перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

Сейчас по словам краевого чиновника угроза пожаров сошла на нет — на всей территории края отрицательные температуры и лежит снег. Пожарные перешли в более щадящий режим работы и занимаются планированием, обслуживанием и приведением в порядок техники, делают запасы на следующий год.

В этом сезоне, отмечают специалисты, пожаров было почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Однако, за счет того что ветер дул в сторону от Хабаровска, город почти не задыхался от дыма.