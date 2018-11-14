СЕГОДНЯ 04:04 2018-11-14T04:05:13+03:00

На социальные программы в Хабаровском крае потратили на один миллиард рублей больше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом сообщили на заседании в Хабаровской городской думе

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В Хабаровске подвели предварительные итоги реализации социальных городских программ. К слову, всего в краевой столице сейчас действуют 26 программ и только семь из них — социальные. Среди них «Обеспечение качества и доступности образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка граждан», «Молодежь Хабаровска», «Сохранение и укрепление здоровья», «Доступная среда».

- На социальные программы в 2018 году потратили порядка девяти с половиной миллиардов рублей. Для сравнения, расходы на социальные программы с начала этого года увеличили на один миллиард рублей, - прокомментировала Татьяна Титова, заместитель директора финансового департамента администрации Хабаровска.

Финансы в основном тратят на оснащение школ и детских садов, зарплату педагогам, проведение городских мероприятий и на муниципальные гранты.