Заповедник «Бастак» в ЕАО стал международным

СЕГОДНЯ 04:49 2018-11-14T04:49:49+03:00

Членство в альянсе охраняемых территорий позволит делиться опытом с заказниками других стран

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Заповедник «Бастак» в Еврейской автономии вошел в Международный альянс охраняемых территорий. Присоединиться к организации удалось после рекомендации ЮНЕСКО. Членство позволит сотрудничать с заказниками Северо-Восточной Азии, в частности, с китайскими заповедниками.

Как говорится в сообщении на сайте природного заповедника, участие в альянсе позволит приобщиться к лучшему мировому опыту развития охраняемых территорий. Ведь в рамках совместной работы регулярно проводятся рабочие встречи.

Государственный природный заказник «Бастак» в ЕАО занимает площадь более 100 тысяч гектаров. В нем обитают шесть амурских тигров. Все они занесены в российскую и международную Красные книги. Хищники находятся под особым контролем государства.

Международный альянс создан в 2014 году по инициативе экологов КНР. В него входят 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки. Участники хотят объединиться для исследований, борьбы с мировым браконьерством и глобальными изменениями климата.