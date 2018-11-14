2018-11-14T04:30:27+03:00
Спорт

В Хабаровске проверяют информацию о поборах в центре развития хоккея «Амур»

Проверку проводят после жалоб родителей будущих спортсменов
Ольга КИВА
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В Хабаровске проверяют информацию о поборах в центре развития хоккея «Амур»В Хабаровске проверяют информацию о поборах в центре развития хоккея «Амур»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске началась проверка информации о поборах в краевом центре развития хоккея с шайбой «Амур». О нарушениях сообщили родители воспитанников. Они рассказали, что один из тренеров навязывает детям дополнительные платные занятия. При этом тем, кто отказывается, мужчина говорит, что скорее всего они не попадут в основной состав команды. Губернатор Сергей Фургал поручил разобраться в ситуации краевому министру спорта Семену Экшенгеру.

- Информация о том, что платные индивидуальные занятия проводятся, подтвердились, по установленным ценовым характеристикам пока нет ясности. Сейчас собранные материалы находятся на рассмотрении в прокуратуре и УВД, - прокомментировал Семен Экшенгер, министр физической культуры и спорта Хабаровского края.

Сейчас все в ожидании заключения правоохранителей. При этом участники разбирательства стараются понять причины и обстоятельства конфликта. Министр также пожелал лично пообщаться с родителями воспитанников краевого центра по развитию хоккея с шайбой. Встречу назначили на 15 ноября в «Платинум Арене».

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