2018-11-14T06:30:45+03:00
Общество

Хоккей в Хабаровске переместился из реальности в киберпространство

Виртуальные соревнования по этому виду спорта уже набирают популярность среди геймеров и болельщиков
Ольга КИВАУльяна КОСКИНА
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Хоккей в Хабаровске переместился из реальности в киберпространствоХоккей в Хабаровске переместился из реальности в киберпространствоФото: пресс-служба ХК "Амур"
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В Хабаровске на минувших выходных завершился турнир по кибирехоккею. Уникальные соревнования провели в краевой столице впервые, но премьера, надо сказать, удалась. Они привлекли внимание не только местных геймеров, но и болельщиков, для которых организовали интересный отдых.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Амур», в состязаниях участвовали 32 человека. Киберспортсмены сражались в самую современную версию хоккейного симулятора - NHL 19. В холле во время виртуальных матчей находилось более 50 болельщиков, которые не только увидели интригующие матчи, но и выступление группы поддержки. Еще зрители повеселились вместе с талисманом команды Бархатом.

Победил в соревнованиях по киберхоккею игрок с никнеймом «Pashkakonoplev». Ему вручили пригласительные билеты на матчи команды в ноябре, а также предоставили возможность просмотра предматчевой раскатки команд со скамейки штрафников. Следующие состязания по киберхоккею пройдут в «Платинум Арене» в начале будущего года.

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