СЕГОДНЯ 05:08 2018-11-14T05:08:50+03:00

Пожар в пятиэтажке в Комсомольске-на-Амуре: в горящей комнате нашли уже мертвых мужчину и женщину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В минувшие сутки, 14 ноября, случился пожар в пятиэтажном доме в Комсомольске-на-Амуре. Огнеборцы почти в 4:00 оперативно выдвинулись на улицу Ленина. Попасть через дверь в квартиру на четвертом этаже им не удалось — пришлось разбить окно.

Оказавшись внутри помещения пожарные провели разведку и в одной из комнат нашли мужчину и женщину - они уже были мертвы. В помещении на тот момент горели полы и домашние вещи. В 4:59 огненную стихию удалось усмирить. Напоследок пожарные вскрыли полы, чтобы минимизировать риск повторного тления, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также огнеборцы проверили соседние квартиры и убедились, что другим жильцам помощь не нужна. Эвакуация людей не потребовалась. Сейчас устанавливают причины пожара и виновных в произошедшем. Предположительно возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.