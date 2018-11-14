2018-11-14T05:08:50+03:00
Происшествия

Пожар в пятиэтажке в Комсомольске-на-Амуре: в горящей комнате нашли уже мертвых мужчину и женщину

Пробираться в квартиру на четвертом этаже огнеборцам пришлось через окно
Ольга КИВА
Поделиться:
Пожар в пятиэтажке в Комсомольске-на-Амуре: в горящей комнате нашли уже мертвых мужчину и женщинуПожар в пятиэтажке в Комсомольске-на-Амуре: в горящей комнате нашли уже мертвых мужчину и женщинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В минувшие сутки, 14 ноября, случился пожар в пятиэтажном доме в Комсомольске-на-Амуре. Огнеборцы почти в 4:00 оперативно выдвинулись на улицу Ленина. Попасть через дверь в квартиру на четвертом этаже им не удалось — пришлось разбить окно.

Оказавшись внутри помещения пожарные провели разведку и в одной из комнат нашли мужчину и женщину - они уже были мертвы. В помещении на тот момент горели полы и домашние вещи. В 4:59 огненную стихию удалось усмирить. Напоследок пожарные вскрыли полы, чтобы минимизировать риск повторного тления, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также огнеборцы проверили соседние квартиры и убедились, что другим жильцам помощь не нужна. Эвакуация людей не потребовалась. Сейчас устанавливают причины пожара и виновных в произошедшем. Предположительно возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24