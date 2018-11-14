У хабаровской бизнес-вумен арестовали холодильник за долги по коммуналке

СЕГОДНЯ 07:06 2018-11-14T07:06:33+03:00

У женщины не доходили руки до квитанций и в итоге она накопила долг в 160 тысяч рублей

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Жительница Бикинского района могла остаться без бизнеса из-за неоплаченных коммунальных счетов. Работать женщина не сможет если у нее заберут холодильник и компьютерную технику. Сейчас имущество арестовали и у нее еще есть возможность спасти свое дело.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, предпринимательница задолжала коммунальщикам порядка 160 тысяч рублей. Судебные приставы не раз предупреждали ее об обязанности оплатить всю сумму вовремя, однако женщине, похоже, было все равно.

Тогда приставы пришли в торговый павильон, который принадлежит бизнес-вумен и арестовали ее имущество. Если бы и тогда должница не взялась за ум, тогда холодильник и компьтерную технику продали, а вырученными деньгами расплатились за нее с коммунальщиками. Однако женщина то ли с перепугу, то ли осознав свое положение быстро оплатила все квитанции.