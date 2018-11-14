2018-11-14T05:30:39+03:00
Происшествия

Пожар в кафе в центре Хабаровска: пламени, к счастью. не удалось разгуляться

С огнем справились буквально за 20 минут
Ольга КИВА
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Пожар в кафе в центре Хабаровска: пламени, к счастью. не удалось разгулятьсяПожар в кафе в центре Хабаровска: пламени, к счастью. не удалось разгулятьсяФото: Артем КИЛЬКИН
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Рано утром, 14 ноября, пожарные расчеты отправились в кафе на Муравьева-Амурского. Здесь загорелось электрооборудование для мойки посуды. Причиной стало короткое замыкание. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 7:37.

- Прибывшие огнеборцы успели потушить пожар почти за 20 минут. Пламя успело повредить примерно пять квадратных метров помещения. На момент пожара кафе было закрыто. Однако внутри находились сотрудники, которые самостоятельно эвакуировались до приезда огнеборцев,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент идет проверка происшествия. Сотрудникам Государственного пожарного надзора предстовит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить виновного.

Жителям краевой столицы напоминают, что в случае происшествия нужно звонить по телефонам «101» или «112».

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