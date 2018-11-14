Материнский капитал в Хабаровском крае увеличат в следующем году

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-14T08:25:01+03:00

Родители будут получать по 250 тысяч рублей за третьего ребенка

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С 1 января будущего года размер материнского капитала в Хабаровском крае собираются увеличить. Сейчас выплата составляет 200 тысяч рублей, а будет на 50 тысяч больше. В регионе почти две тысячи семей уже воспользовались этой финансовой поддержкой.

Как сообщили в минсоцзащиты края, в общей сложности объем выплат составлет более 300 миллонов рублей. Большинство получателей потратили деньги на улучшение жилищных условий, еще часть обладателей сертификата оплатили медицинские услуги и образование детей.

Напомним, региональный материнский капитал получают женщины, родившие или усыновившие третьего и последующих детей, а также мужчины, которые являются единственными попечителем третьего и последующего ребенка. Распорядиться средствами можно когда малышу исполнится два года. Если деньги будут направлены на жильё, то не нужно ждать, когда ребенок подрастет.

Благодаря краевому маткапиталу количество многодетных семей в регионе выросло в два раза. В этом году уже родилось больше двух с половиной тысяч третьих и последующих детей.