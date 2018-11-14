СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-14T09:36:37+03:00

Осужденные в Хабаровском крае нашли безобидный способ разнообразить свою жизнь Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

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Гибридные огурцы, зелень и землянику решили взрастить в тепличных условиях хабаровские осужденные. Растениеводством на добровольной основе занимаются двое мужин. Свои первые семена они засеяли в сентябре этого года.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Хабаровскому краю, администрация исправительного учреждения закупила 800 горшков для рассады. А вот семена и саженцы принесли со своих дачных участков сотрудники колонии. Над растениями установили специальные лампы. Осужденные ежедневно трудятся на огороде. Каждый день удается собрать по маленькому пакетику зелени к обеду.

- Деятельность в этой символической теплице – это, своего рода, кружковая работа для осужденных, - пояснил Андрей Власенко, начальник ФКУ ИК-6. - Они выходят на работу с большим удовольствием, так как это вносит разнообразие в их повседневную жизнь.

Это не единственный тестовый запуск производственных цехов в колонии. В соседней камере осужденный оттачивает мастерство в деревообработке, в другой - мужчина изготовливает геральдики и картины из крашеной мраморной крошки, еще несколько человек занимаются живописью. Также есть и свободные производственные площади - швейные, деревообрабатывающие и мебельные помещения с необходимым оборудованием.