2018-11-14T09:36:37+03:00
Общество

Осужденные в Хабаровском крае нашли безобидный способ разнообразить свою жизнь

Мужчины перевоплотились в аграриев и учатся выращивать огурцы, землянику и зелень
Ульяна КОСКИНА
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Осужденные в Хабаровском крае нашли безобидный способ разнообразить свою жизньОсужденные в Хабаровском крае нашли безобидный способ разнообразить свою жизньФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Гибридные огурцы, зелень и землянику решили взрастить в тепличных условиях хабаровские осужденные. Растениеводством на добровольной основе занимаются двое мужин. Свои первые семена они засеяли в сентябре этого года.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Хабаровскому краю, администрация исправительного учреждения закупила 800 горшков для рассады. А вот семена и саженцы принесли со своих дачных участков сотрудники колонии. Над растениями установили специальные лампы. Осужденные ежедневно трудятся на огороде. Каждый день удается собрать по маленькому пакетику зелени к обеду.

- Деятельность в этой символической теплице – это, своего рода, кружковая работа для осужденных, - пояснил Андрей Власенко, начальник ФКУ ИК-6. - Они выходят на работу с большим удовольствием, так как это вносит разнообразие в их повседневную жизнь.

Это не единственный тестовый запуск производственных цехов в колонии. В соседней камере осужденный оттачивает мастерство в деревообработке, в другой - мужчина изготовливает геральдики и картины из крашеной мраморной крошки, еще несколько человек занимаются живописью. Также есть и свободные производственные площади - швейные, деревообрабатывающие и мебельные помещения с необходимым оборудованием.

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