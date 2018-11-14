2018-11-14T06:50:18+03:00
Происшествия

Обчищенный сейф и ошибки в цифрах оставила после себя госслужащая в Хабаровском крае

По версии следствия, она похитила 99 тысяч и пыталась скрыть недостачу
Ольга КИВА
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Обчищенный сейф и ошибки в цифрах оставила после себя госслужащая в Хабаровском краеОбчищенный сейф и ошибки в цифрах оставила после себя госслужащая в Хабаровском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровском крае госслужащую обвинили в растрате. Предположительно женщина обчистила сейф и попыталась скрыть недостачу. Однако ничего у нее не вышло - афера раскрылась, а ее саму задержали.

- Обвиняемая работала начальником структурного подразделения организации и имела доступ к деньгам, хранившимся в сейфе учреждения. В её обязанности также входил пересчет наличности в конце рабочего дня и сверка её фактического остатка. Данные она вносила в отчетные журналы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, фигурантка воспользовалась своим положением и тиснула из сейфа 99 тысяч рублей. Потом она указала в журналах расходы организации, завысив их на эту сумму.

Сначала недостачу выявили сотрудники службы безопасности учреждения, а потом предприимчивой начальницей занялись и в следственном управлении УМВД. Против задержанной возбудили уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Материалы сейчас находятся в суде. Пока женщина дышит вольным воздухом, находясь под подпиской о невыезде.

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