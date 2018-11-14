2018-11-14T10:53:53+03:00
Общество

Зараженными фруктами торговали на продуктовой базе в Хабаровске

Экспертиза выявила яблонную плодожорку
Ульяна КОСКИНА
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Зараженными фруктами торговали на продуктовой базе ХабаровскаЗараженными фруктами торговали на продуктовой базе ХабаровскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На одной из торговых баз Хабаровска торговали фруктами, зараженными вредоносным насекомым. Подкарантинную продукцию сотрудники обнаружили в грузовых автомобилях, приехавших на торговую базу через проспект 60-летия Октября.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, найти некачественные фрукты удалось во время выездного рейда. Весь товар изъяли и отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что в плодах есть яблонная плодожорка — вредоносное насекомое, которое портит плоды изнутри.

Владельцы товара должны были известить Россельхознадзор о прибытии подкарантинной продукции. Однако делать это торговцы явно не спешили. Они нарушили закон и теперь им придется за это ответить. На владельцев некачественной продкции составли два административных протокола. Также нарушителям придется заплатить штрафы.

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