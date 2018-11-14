2018-11-14T07:30:56+03:00
Происшествия

Торговку нелегальным алкоголем отдали под суд в Хабаровском крае

Женщина не раз приторговывала горячительным из под полы, но отделаться штрафом на сей раз у нее не получится
Ольга КИВА
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Женщина не раз приторговывала горячительным из под полы, но отделаться штрафом на сей раз у нее не получитсяЖенщина не раз приторговывала горячительным из под полы, но отделаться штрафом на сей раз у нее не получитсяФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае будут судить продавщицу, торговавшую спиртным из под полы. Женщина работала в одном из магазинов в селе Галичном и все было бы хорошо, если бы черт не дернул ее продать бутылочку горячительного. При проверке выяснилось, что продукция относилась к категории алкоголя, свободная реализация которого без наличия лицензии на территории России запрещена.

- Инцидент случился в январе этого года. Позже выяснилось, что продавщицу уже привлекали к административной ответственности за нелегальную продажу спиртного. В 2017 году она реализовала водку и за то правонарушение заплатила штраф в полторы тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В этот раз обычным штрафом женщине отделать не удалось. Ее обвинили в незаконной розничной торговле алкоголем, совершенной неоднократно и завели на нее уголовное дело. Свою вину обвиняемая признала. Сейчас она ждет суда. За совершенное преступление ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

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