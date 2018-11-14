«Черные дровосеки» в ЕАО нарубили деревьев на пять миллионов рублей
Нелегалов-дровосеков задержали в Еврейской автономной области. Мужчины промышляли на территории Лондоковского участкового лесничества в Облученском районе. Там они успели вырубить большое количество деревьев породы пихта, ель и береза. Информацию подтвердила местная прокуратура. Сотрудники поймали «черных лесорубов» с поличным.
Как сообщает пресс-служба Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуры, при осмотре лесосеки выяснилось, что объемы вырубленной древесины явно противоречат разрешительным документам. В итоге общий ущерб лесному фонду составил свыше пяти миллионов рублей.
За нарушение лесного законодательства природоохранный прокурор направил материалы в соответствующие органы. По результам проверки возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконная рубка, совершенная в особо крупном размере».
В настоящее время ведется расследование.