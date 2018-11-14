2018-11-14T08:09:26+03:00
Звезды

Москвичи узнают, где можно учиться, работать и отдыхать в Хабаровском крае

Еще столичных жителей накормят олениной, икрой и дальневосточной рыбой
Ольга КИВА
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Москвичи узнают, где можно учиться, работать и отдыхать в Хабаровском краеМосквичи узнают, где можно учиться, работать и отдыхать в Хабаровском краеФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровский край во всей своей красе предстанет перед жителями Москвы. Достоинства региона презентуют в столице во время масштабного фестиваля «Дни Дальнего Востока».

Как сообщили в министерстве культуры края, 3 декабря на Тверской площади откроется «Дальневосточная ярмарка», на которой гости и жители Москвы смогут купить дальневосточные продукты - мед, чай, орехи, оленину, икру, рыбу и морепродукты, а также приобрести изделия народных промыслов. Среди участников ярмарки будут и производители из Хабаровского края.

Для студентов и выпускников вузов организуют выставку, которая пройдет в Экспоцентре на Красной Пресне с 13 по 15 декабря. Здесь посетители смогут узнать о вакансиях в Хабаровском крае, полюбоваться уникальными маршрутами и памятниками природы, а также присмотреться к программам обучения по востребованным специальностям. В рамках выставки пройдет презентация инженерного образования детей, которая реализуется в крае. Кроме того, ведущие бизнесмены, деятели культуры, спортсмены и политики России выступят с лекциями.

В прошлом году на выставке в Экспоцентре побывали более 100 тысяч человек. В этом году их может быть еще больше — впервые в рамках фестиваля пройдет масштабный музыкальный концерт с участием ведущих творческих коллективов ДФО.

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