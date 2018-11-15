Хабаровские студенты стали чаще выбирать образование в техникумах и колледжах

СЕГОДНЯ 05:47 2018-11-15T05:47:55+03:00

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Рабочие профессии стали пользоваться спросом у хабаровских студентов. Подтверждением тому служат итоги Всероссийского мониторинга качества подготовки кадров. Эксперты считают, что в лучшую сторону изменилось отношение молодежи к средне-специальностому образованию, которое раньше считали «неполноценным». Если сравнить 2017 и 2015 года, то динамика численности обучающихся выросла на 4,2 процента.

- Тенденции развития системы обучения среднего профобразования в Хабаровском крае говорят о положительных результатах,- Алла Кузнецова, министр образования и науки края. - В регионе создают серьезную и надежную основу для пополнения трудовых ресурсов, которые столь необходимы местной экономке. Сегодня ссузы сотрудничают с предприятиями, что позволяет проводить занятия на территории организаций.

В системе среднего профессионального образования края 30 учебных организаций. В них обучается свыше 29 тысяч студентов. К слову, в прошлом году наиболее популярными стали профессии парикмахера, пожарного, машиниста локомотива, токаря на станках с числовым программным управлением и мастера сухого строительства.