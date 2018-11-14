Автобус случайно вытолкнул иномарку с дороги в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-14T08:48:28+03:00

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Вчера, 13 ноября, в центре Хабаровска произошла дорожная авария. Среди пострадавших две пассажирки автобуса НЕФАЗ, врезавшегося в Lexus LX 570. Общественный транспорт ехал по маршруту №8 и на улице Волочаевской и умудрился столкнуться с ехавшей впереди иномаркой. Предположительно водитель автобуса не выдержал дистанцию и вовремя не притормозил, чтобы избежать аварии.

Как сообщил источник «КП», Lexus LX 570 оказался не единственной машиной, которой в этот день просто не повезло. Вторая иномарка, пострадавшая в происшествии - Renault Kaptur. В нее НЕФАЗ тоже въехал. От удара автомобиль выехал за пределы проезжей части и столкнулся со светофором.

Среди пострадавших женщина 52 лет и девушка 29 лет. Первую с диагнозом закрытое частичное растяжение связок доставили в травмпункт, вторую в краевую больницу. У нее определили ушиб мягких тканей проекции гортани.

По предварительной информации водитель автобуса был трезв равно как и владельцы иномарок. Водительский стаж у него шесть лет. В отношении него возбудили административное дело.