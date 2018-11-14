2018-11-14T12:12:53+03:00
Общество

Расселением аварийных домов займется правительство Хабаровского края

Пока эту функцию выполняют местные власти
Ульяна КОСКИНА
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Расселением аварийных домов займется правительство Хабаровского краяРасселением аварийных домов займется правительство Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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У населенных пунктов Хабаровского края могут забрать полномочия по расселению аварийных домов. Этим планирует заниматься местное правительство. В региональном министерстве ЖКХ считают, что реализация программы идет слишком медленно. Сейчас в очереди почти три тысячи жителей, а объемы ветхих домов достигли более двухсот тысяч квадратных метров. При этом власти не всегда признают здания непригодными для жизни. Из-за таких действий страдает объем финансирования, который выделяют на реализацию программы.

- Были случаи, когда даже пришлось вернуть федеральные деньги. А люди продолжают жить в ужасных условиях, - заявил Дарий Тюрин, министр ЖКХ края. - Средства будут использовать правильно в том случае, если их возмьет под контроль региональное правительство. Кроме того, подрядные организации не раз срывали сроки сдачи домов. Так было в Советско-Гаванском районе в поселках Заветы Ильича, Майский, Лососина, в Советской Гавани, а также в селе Эворон Солнечного района.

Добавим, Хабаровский край станет участником национального проекта «Жилье и городская среда». Из федерального бюджета на расселение аварийных домов регионам выделят более трехсот миллиардов рублей.

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