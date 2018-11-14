Военный аэродром в Хабаровском крае исчез из поля зрения дронов-авианаводчиков

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-14T09:07:18+03:00

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В Хабаровском крае прошли учения специалистов военного подразделения, специализирующегося на радиоэлектронной борьбе. Военнослужащим предстояло спрятать целый военный аэродром, искусственно созданный специально для тренировки. С поставленной задачей бойцы справились отлично.

- Сначала участники тренировки совершили марш на штатной технике в заданный район, а потом выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов РЭБ. Речь идет об установках «Леер - 3», «Житель» и «Алтаец», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Во время учений бойцы отрабатывали разные задачи. Одна из них — это блокировка дрона-авианаводчика условного противника. С помощью комплексов «Житель» и «Алтаец» военнослужащие обнаруживали, пеленговали и анализировали сигналы источников радиоизлучений, передаваемых беспилотниками условного противника.

Также бойцы продемонстрировали навыки по постановке радиопомех, нарушающих управление дрона, и блокированию передачи им координат целей. Комплекс «Леер-3» использовали для воздушной разведки и обнаружения точки, с которой велось управление дроном условного противника.