Бизнесмена-комсомольчанина шокировал результат ревизии, проведенной в строящейся квартире

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-14T11:55:53+03:00

Мужчина не досчитался инструментов и строительных материалов на 170 тысяч рублей

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В Комсомольске-на-Амуре выяснили, кто и как методично обчищал строящуюся квартиру. Главным подозреваемым в этом уголовном деле стал 30-летний рабочий строительной фирмы.

- По версии следствия, молодой человек приходи в квартиру на выходных, когда его коллеги по цеху отдыхали. Он делал в этом помещении ремонт и заходил внутрь, открывая двери ключом, который ему дал работодатель. Задержанный постепенно выносил электоинструменты, строительные и отделочные материалы, принадлежащие фирме, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное полицейские уже нашли и вернули законному владельцу. Рабочего обвинили в краже и завели на него уголовное дело, материалы которого сейчас находятся в суде. Максимально возможным наказанием для парня может быть лишение свободы на срок до пяти лет.