Бизнесмена-комсомольчанина шокировал результат ревизии, проведенной в строящейся квартире
В Комсомольске-на-Амуре выяснили, кто и как методично обчищал строящуюся квартиру. Главным подозреваемым в этом уголовном деле стал 30-летний рабочий строительной фирмы.
- По версии следствия, молодой человек приходи в квартиру на выходных, когда его коллеги по цеху отдыхали. Он делал в этом помещении ремонт и заходил внутрь, открывая двери ключом, который ему дал работодатель. Задержанный постепенно выносил электоинструменты, строительные и отделочные материалы, принадлежащие фирме, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Похищенное полицейские уже нашли и вернули законному владельцу. Рабочего обвинили в краже и завели на него уголовное дело, материалы которого сейчас находятся в суде. Максимально возможным наказанием для парня может быть лишение свободы на срок до пяти лет.