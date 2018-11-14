2018-11-14T11:55:53+03:00
Происшествия

Бизнесмена-комсомольчанина шокировал результат ревизии, проведенной в строящейся квартире

Мужчина не досчитался инструментов и строительных материалов на 170 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Бизнесмена-комсомольчанина шокировал результат ревизии, проведенной в строящейся квартиреБизнесмена-комсомольчанина шокировал результат ревизии, проведенной в строящейся квартиреФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре выяснили, кто и как методично обчищал строящуюся квартиру. Главным подозреваемым в этом уголовном деле стал 30-летний рабочий строительной фирмы.

- По версии следствия, молодой человек приходи в квартиру на выходных, когда его коллеги по цеху отдыхали. Он делал в этом помещении ремонт и заходил внутрь, открывая двери ключом, который ему дал работодатель. Задержанный постепенно выносил электоинструменты, строительные и отделочные материалы, принадлежащие фирме, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное полицейские уже нашли и вернули законному владельцу. Рабочего обвинили в краже и завели на него уголовное дело, материалы которого сейчас находятся в суде. Максимально возможным наказанием для парня может быть лишение свободы на срок до пяти лет.

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