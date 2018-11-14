Более 170 воспитанников детсада эвакуировали на Сахалине

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-14T10:20:27+03:00

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Сегодня,14 ноября, около 9 часов утра по местному времени в детском саду «Светлячок» поселка Ноглики произошло задымление. На место происшествия незамедлительно были вызваны оперативные службы. Не дожидаясь прибытия пожарных расчетов, всех воспитанников в срочном порядке вывели на улицу. Всего 176 человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ногликского городского округа, утром в здании из-за короткого замыкания сработал датчик противопожарной сигнализации. Оперативные службы были на месте происшествия в 9:05 часов. Также прибылии сотрудники администрации города. На время обследования помещений всех детей временно разместили в средней школе №1, которая находится рядом с детским садом. Уже после обеда дошкольное учреждение работало в штатном режиме.

Пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего