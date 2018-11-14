2018-11-14T10:20:27+03:00
Происшествия

Более 170 воспитанников детсада эвакуировали на Сахалине

В здании произошло задымление из-за короткого замыкания
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
Более 170 воспитанников детсада эвакуировали на СахалинеБолее 170 воспитанников детсада эвакуировали на СахалинеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сегодня,14 ноября, около 9 часов утра по местному времени в детском саду «Светлячок» поселка Ноглики произошло задымление. На место происшествия незамедлительно были вызваны оперативные службы. Не дожидаясь прибытия пожарных расчетов, всех воспитанников в срочном порядке вывели на улицу. Всего 176 человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ногликского городского округа, утром в здании из-за короткого замыкания сработал датчик противопожарной сигнализации. Оперативные службы были на месте происшествия в 9:05 часов. Также прибылии сотрудники администрации города. На время обследования помещений всех детей временно разместили в средней школе №1, которая находится рядом с детским садом. Уже после обеда дошкольное учреждение работало в штатном режиме.

Пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Черные дровосеки» в ЕАО нарубили деревьев на пять миллионов рублей
Зараженными фруктами торговали на продуктовой базе в Хабаровске
Восточный военный округ объявил о старте юбилейного конкурса для журналистов
Осужденные в Хабаровском крае нашли безобидный способ разнообразить свою жизнь
Военный аэродром в Хабаровском крае исчез из поля зрения дронов-авианаводчиков
Автобус случайно вытолкнул иномарку с дороги в Хабаровске
Материнский капитал в Хабаровском крае увеличат в следующем году
Москвичи узнают, где можно учиться, работать и отдыхать в Хабаровском крае
Торговку нелегальным алкоголем отдали под суд в Хабаровском крае
У хабаровской бизнес-вумен арестовали холодильник за долги по коммуналке
Обчищенный сейф и ошибки в цифрах оставила после себя госслужащая в Хабаровском крае
Хоккей в Хабаровске переместился из реальности в киберпространство
Хабаровский экспортер получит займ по рекордно низкой ставке
Пожар в кафе в центре Хабаровска: пламени, к счастью, не удалось разгуляться
Пожар в пятиэтажке в Комсомольске-на-Амуре: в горящей комнате нашли уже мертвых мужчину и женщину
Заповедник «Бастак» в ЕАО стал международным
В Хабаровске проверяют информацию о поборах в центре развития хоккея «Амур»
На социальные программы в Хабаровском крае потратили на один миллиард рублей больше
Горели сильно, но бездымно: в Хабаровском крае завершился пожароопасный сезон
Категоричный хабаровчанин не пускал в квартиру газовщиков
Хабаровский парк «Динамо» превратится в «Волшебный мир театра»