Погода в Хабаровске 15 ноября 2018 года: днем без осадков, вечером возможен мокрый снег

СЕГОДНЯ 01:52 2018-11-15T01:53:49+03:00

Осадки ожидаются почти на всей территории Хабаровского края и в Биробиджане

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о погоде 15 ноября в Хабаровском крае и ЕАО

Зима всё ближе, но лето, точнее летние погодные процессы не отпускаю регион. Погоду сегодня будет формировать наш недавний обширный циклон. И это не смотря на то, что центр этой области низкого атмосферного давления далеко на востоке за Курилами. На материке циклон не пускает в наш регион антициклон. Это ведёт к нагнетанию атмосферы, возникновению фронтов и как результат пойдут осадки.

В Биробиджане небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +1+3.

В Хабаровске без осадков, вечером возможен небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +2+4. Уровень Амура у краевого центра -18 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температура воды 2 градуса.

В Бикине вечером возможен небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +1+3. Уровень Амура у Города Юности -17 см.

В Чегдомыне снег. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем 0-2

В Николаевсек-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем 0+2. Уровень Амура в устье реки 126 см.

В Охотске небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем 0-2.