Пару стадионов собираются обновить в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:40 2018-11-15T03:40:29+03:00

Один из них в поселке Горьком, второй - в районе базы КАФ

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В Хабаровске подвели итоги развития спортивной инфраструктуры. Краевая столица сегодня — это центр спортивной жизни Дальнего Востока. Такой вывод вполне логичен, потому что именно здесь проводят мировые и всероссийские первенства.

- Под руководством вице-премьера Ольги Голодец сейчас разрабатывается федеральный проект «Спорт – норма жизни». И я знаю точно, что Хабаровск станет ее участником, - рассказал Юрий Тихомиров, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Дирекция программы» министерства спорта Российской Федерации».

На сегодняшний день в Хабаровске есть спортивные комплексы для занятий хоккеем с мячом и шайбой, футболом, силовыми видами спорта и многим другим. Пока не хватает бассейнов, но исправить эту ситуацию в Хабаровске собираются за счет федеральной программы.

В будущем в краевой столице собираются построить центр, в котором будут проходить адаптацию участники Олимпийских игр в Токио и Пекине. Этот объект сдадут примерно через два года. Его также планируют использовать, как тренировочную базу для легкоатлетов, в нем будут предусмотрены гостиница и медико-восстановительный комплекс.

В следующем году планируют привести в порядок стадион для спортивных игр на улице Воровского в поселке имени Горького и стадион «Авангард» в районе КАФ. К слову, на днях сдали стадион возле школы № 47. Его построили на средства из федерального и городского бюджетов.