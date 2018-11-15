Хабаровские бизнесмены задолжали государству 160 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:00 2018-11-15T04:07:06+03:00

Это налоги, которые не заплатили предприятия-банкроты, работающие в строительной, транспортной и пищевой отраслях

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В Хабаровске посчитали размер не уплаченных налогов и подвели итоги, которые отнюдь не радуют. В общей сложности долг хабаровский предприятий перед муниципальным бюджетом сегодня составляет 160 миллионов рублей. Из них 107 миллионов накопили предприятия-банкроты, работающие в строительной и транспортной отрасли, а также в пищевой промышленности.

Сократить недоимку удается за счет рейдов, которые устраивают сотрудники городской администрации вместе с налоговыми работниками. Комиссии выезжают на предприятия и проводят работу с должниками. В общей сложности за 10 месяцев этого года удалось получить 140 миллионов налоговых отчислений. В эту сумму входят также погашенные задолженности по транспортному налогу.

Особое внимание в мэрии уделили имущественным налогам. Срок уплаты истекает 1 декабря и пора уже усилить работу с подведомственными организациями и жителями города, чтобы деньги поступили в казну вовремя, - рассказали в пресс-службе администрации города.

В 2018 году городской бюджет пополнился на 12 миллиардов рублей. Это примерно 78 процентов от годового плана. На сегодняшний день есть еще муниципальный долг, равный 700 миллионам рублей. По информации, предоставленной финансистами, долговые обязательства перед казначейством будут погашены 23 ноября текущего года, а банковский кредит оплатят до 31 мая 2019 года.