Хабаровский театр кукол и ТЮЗ собираются разъединить

СЕГОДНЯ 04:51 2018-11-15T05:10:46+03:00

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Два театра в Хабаровске попали в под небольшую реформу. Со следующего года городской театр кукол выводят из Хабаровского краевого объединения детских театров, куда также входит и ТЮЗ. На то есть свои причины, но главное, после этой перестановки положение «кукольников» станет заметно лучше.

- Театр сделают отдельной организацией и финансировать ее тоже будут отдельно, также появятся новые возможности развития. Тем более, театр в этом году претендует на «Золотую маску» сразу в четырёх номинациях, - сказал Александр Федосов, министр культуры края.

Напомним, 2019 год будет посвящен Году театра, который стартует в России 13 декабря. Это значит, что работникам отрасли уделят больше внимания, а такжеорганизуют фестивали и конкурсы профмастерства. Александр Федосов отметил, что финансированию любительских театров, котрых в крае более 200, уделят особое внимание. Кроме того, в регионе действует два муниципальных, три частных театра и четыре краевых.

В планах хабаровских лицедеев гастроли по региону и за его пределами. К слову, в прошлом году Хабаровский краевой театр драмы представил свои постановки в Магадане и Екатеринбурге, ТЮЗ - в Южно-Сахалинске, а Театр кукол побывал в Новокузнецке и Москве.