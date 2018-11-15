Бывший офисный работник из Хабаровского края строит ферму на «дальневосточном гектаре»

СЕГОДНЯ 05:31 2018-11-15T05:32:30+03:00

В сентябре 2017 года он приступил к работе, а в мае 2018 уже были готовы временный дом и помещения для фермы

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Бывший офисный работник решил перебраться подальше от города в сельскую глушь. Для этого он получил пять дальневосточных гектаров, оформив их на себя и членов своей семьи, и начал строить собственную ферму. Завести молочное хозяйство хабаровчанин решил в селе Кругликово в районе имени Лазо.

- Программа «Дальневосточный гектар» помогла мне в корне изменить мою судьбу. Только подумать, еще пару лет назад я руководил дальневосточным подразделением федеральной торговой сети. С утра до вечера в офисе – света белого не видел. А сегодня я стою у истоков крупного семейного дела, - прокомментировал Михаил Утробин, начинающий фермер. - На своем примере я хочу доказать, что возможно взять землю, освоить ее, начать комфортно жить и зарабатывать деньги со своего гектара

Землевладелец приступил к работе в сентябре 2017 года, а в мае 2018 уже были построены временный дом и помещения для фермы. Также Михаил восстановил мелиорацию, сделал дороги и пробурил две скважины для коровника, провел электричество. До этого здесь было заросшее поле, а теперь это раздолье для стада из 15 коров, молоко которых уже полюбили местные жители.

Свой молочный бизнес Михаил начал за счет гранта, который получил в рамках программы «Начинающий фермер». Ему выделили деньги в размере трех миллионов рублей, а также субсидию на строительство дома — больше двух миллионов рублей.

Напомним, оформление «дальневосточного гектара» - бесплатная услуга. Получить землю можно на сайте НаДальнийВосток.РФ. В течение первого года заявитель должен определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения, через пять лет можно оформить землю в собственность или длительную аренду.